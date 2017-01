Manca solo un giorno alla prima resa dei conti sugli Oscar 2017: domani pomeriggio sapremo se ‘La La Land‘ supererà ogni record di candidature, se ‘Sully‘ di Eastwood e ‘Silence’ di Martin Scorsese continueranno ad essere bellamente ignorati dalla giuria, così come è successo per i Golden Globe.Previsioni: per quanto riguarda le sfide più prestigiose, come si legge su www.mam-e.it, per il Miglior Film paiono scontate le nomination di ‘La La Land‘ e degli unici due film (forse) in grado di tenere testa al film di Daniel Chazelle: ‘Manchester by Sea‘ e ‘Moonlight‘. Non dovrebbe mancare nel lotto, come possibile outsider, ‘Hacksaw Ridge‘, il cui attore protagonista, Andrew Garfield, dovrebbe gareggiare in prima fila nella corsa quale miglior attore, dando per scontato che la sua magistrale interpretazione come prete gesuita tormentato e perseguitato in ‘Silence’ sarà probabilmente ignorata. Assieme a lui saranno in lizza Gosling, Tom Hanks e Casey Affleck. Per la competition come miglior attrice la cinquina dovrebbe essere scontata: Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Meryl Streep, Isabelle Huppert mentre, per quanto riguarda le nomination per la miglior regia non dovrebbero mancare, oltre a Damien Chazelle, i nomi di Denis Villeneuve (straordinarie le sue visioni e re-visioni del mito alieno e della sua minaccia in ‘Arrival‘), Jenskins, Lonergan e Scorsese.Info per seguire la diretta: Domani la diretta da Los Angeles, al Samuel Goldwyn Theater, partirà alle 14.15 su Sky Cinema Uno: a presenziare il presidente dell’Academy e star come Jennifer Hudson, Brie Larson, Jason Reitman e Ken Watanabe. Per quanto riguarda la notte in cui verranno assegnati i premi, la diretta sarà invece su Sky Cinema Oscar il 26 febbraio, a partire dalle 22.50.