Per andare da Genova a Montecarlo ci vogliono poco più di due ore. Perchè non fare una capatina nel capoluogo ligure, approfittando dell'occasione per fare visita al fratellino che sgomita nella Primavera della Sampdoria? Deve averlo pensato anche Keita Baldé, l'attaccante ex Lazio che attualmente veste con discreto successo la maglia del Monaco. E così, approfittando della domenica libera (i biancorossi di Francia hanno giocato sabato) il giocatore naturalizzato senegalese si è messo in macchina assieme alla fidanzata, alla volta di Marassi.



Sugli spalti del Ferraris ovviamente la sua presenza per Samp-Udinese non è passata inosservata, così come quella della splendida compagna Simona Guatieri. I tifosi blucerchiati però assieme al calciatore del Monaco (19 presenze e 8 gol in stagione) hanno riconosciuto anche il fratello Ibourahima - per semplicità Ibou - Baldé, attaccante classe 1998 in forza proprio alla Primavera della Samp.



Da due anni ormai il diciottenne si sta mettendo in mostra con i pari età blucerchiati: 9 gol e 5 assist nello scorso campionato, mentre in questa stagione è già a quota 8 marcature. Numeri che gli sono valsi la considerazione di Giampaolo, tanto che spesso il mister doriano lo ha aggregato alla prima squadra. Per il momento, Keita Baldé resta il più famoso dei fratelli Baldé. Ma la Samp spera che in un futuro la situazione si possa ribaltare.