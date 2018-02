Intervenuto ai microfoni di Europe 1, l'osservatore del Sain-Etienne, Omar Da Foneca, è tornato su un aneddoto del passato, quando il club francese scartò Javier Pastore dopo averlo avuto in squadra per un mese.



“Era di proprietà di un club argentino di cui il Saint-Etienne era l’azionista principale e io andai a visionarlo. Fece 250 tunnel in una partita in cui lo osservai, e successivamente venne a Saint-Etienne. Rimase un po’ più di un mese: allora facevamo fare tutti i test fisici. Durante il test di Cooper doveva fare più di 3000 metri: lui ne fece 2400 e vomitò. In velocità, invece, doveva fare 80 metri in 8 secondi, ma ne impiegò 11: i parametri sembravano far credere che non sarebbe potuto diventare un calciatore. Ma sapeva giocare a pallone, era magnifico. Facemmo un torneo ad Auxerre dove mettemmo dieci giocatori dietro e il solo Pastore davanti: trasformava tutto in oro. Era un vero fenomeno, eravamo nell’utopia totale del calcio. Mancava però di aggressività, giocava in smoking e ciò non corrispondeva al volere del club”.