L’edizione odierna di Tuttosport conferma che Emre Can non è l’unico calciatore della Germania che la Juventus ha messo nel mirino in vista dell’estate. Nei prossimi giorni gli osservatori bianconeri visioneranno le amichevoli della squadra di Loew per stilare rapporti non solo sul centrocampista del Liverpool ma anche su Hector e Ginter. Entrambi sono obiettivi della Vecchia Signora per la prossima stagione visto che Alex Sandro potrebbe lasciare Torino per una cifra superiore ai 50 milioni di euro.