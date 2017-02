Il futuro di Luis Muriel alla Sampdoria continua a tenere banco dopo le numerosi voci per un possibile addio a gennaio e la clausola rescissoria da 35 milioni di euro che attira le attenzioni di club importanti come Milan, Roma e Fiorentina. Proprio dell'attaccante colombiano, della sua scoperta e delle scelte future del club su di lui ha parlato a gianlucadimarzio.com l'attuale direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti.



SU MURIEL - "Ero andato a vedere una partita della Primavera dei friulani ad Azzano Decimo e Luis mi stupì per le sue caratteristiche. Dopo l'esperienza con l'Atalanta, non ero ancora vincolato a nessun club. Cosí, mi ripromisi che, appena accettato un incarico, avrei fatto di tutto per portarlo con me. Muriel è un diamante grezzo: ha i numeri di un fuoriclasse, ma l'allenatore deve saperlo “lavorare”. Il merito della sua crescita alla Sampdoria è anche di Giampaolo, che lo ha aiutato a trovare la giusta continuità sia dal punto di vista atletico che mentale".



ADDIO A GIUGNO? - "Muriel ha delle caratteristiche straordinarie. Dicono che ricordi Ronaldo, hanno la stessa eleganza nella corsa. Ed effettivamente gli assomiglia anche nei lineamenti. A giugno decideremo insieme il suo futuro, può ambire a una grande squadra, certamente. Al momento, però, Luis gioca per la Samp".



IDEA DI MILAN, ROMA E FIORENTIA - Sul giocatore c'è da tempo il forte interesse della Fiorentina, che già lo scorso inverno lo ha trattato per l'eventuale partenza di Nikola Kalinic verso la Cina. Un'affare soltanto rimandato, ma il club viola dovrà fronteggiare una nutrita concorrenza. Il valzer delle punte che sta per nascere in estate fa di Muriel un prospetto valido per tante squadra. Anche il Milan, che si prepara a vendere Bacca, ha una corsia preferenziale per la punta colombiana grazie all'agente del giocatore, che è lo stesso di Montella. Non va esclusa neanche la Roma, che fronteggerà le offerte che arriveranno in estate per Edin Dzeko e che già a gennaio aveva programmato l'acquisto di un attaccante come Gregoire Defrel le cui caratteristiche sono simili a quelle di Muriel.