Adam Ounas, oggetto misterioso fin qui del Napoli, ha parlato a El Heddaf TV, esprimendo invece soddisfazione per i suoi primi sei mesi con la squadra azzurra e con Maurizio Sarri: "Direi che ho avuto un buon inizio a Napoli, Sarri mi aveva avvisato per tempo a proposito del minutaggio. Mi disse che avrei fatto qualche piccola apparizione e penso che le cose stiano andando bene, visto che ho già raccolto due presenze da titolare. Ora tocca a me lavorare duro ogni giorno in allenamento per cercare di guadagnare sempre più minuti e scalare posizioni. Non sono per niente impaziente: ho 21 anni e sono consapevole dei margini di miglioramento che ho. Devo migliorare dal punto di vista tattico, specialmente nella fase difensiva. Come l'allenatore mi ha sempre detto, il talento o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo e quindi quello che mi manca è lavorare bene per imparare velocemente. Quando arrivi in un grande club come il Napoli hai bisogno di punti di riferimento per orientarti e per ambientarti, in questo mi hanno aiutato tantissimo Ghoulam e Koulibaly: sono come due fratelli maggiori. Sono sempre stati al mio fianco a darmi consigli e voglio ringraziarli".



SUL MERCATO - "Sono fiero di aver esordito in Champions League, mi ha entusiasmato l'inno e poi ho fatto alcune apparizioni provando a mettere in atto ciò che Sarri mi ha chiesto di fare e cercando di cambiare le partite con degli assist o dei gol. Lascio il club a gennaio? Sarri si fida di me e finché qualcuno non verrà a dirmi che verrò ceduto in prestito a gennaio, io resto. Sono qui per imparare e provare a guadagnare minuti, voglio crescere grazie al lavoro che faccio insieme al mister".