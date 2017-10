Inter e Juventus continuano a monitorare il suo futuro e Mesut Ozil, ancora una volta non ha chiuso all'addio all'Arsenal a parametro zero. Il centrocampista tedesco ha infatti confermato a Sky Sports di essere contento all'Arsenal e che darà il 100% per il club, ma che non sa cosa accadrà in futuro: "Sono felice all'Arsenal, farò al 100% il mio lavoro come ho sempre fatto. Io do sempre tutto e lascio sempre tutto in campo per la squadra. La cosa più importante è il calcio, la cosa più importante per me è dare tutto ed avere piacere nel giocare. Qualunque cosa succederà poi, lo vedremo in futuro".