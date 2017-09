L'Inter continua a monitorare il suo status contrattuale, che è ancora in scadenza con l'Arsenal a fine stagione. Il centrocampista tedesco Mesut Ozil non sta vivendo il miglior momento della sua carriera e ha deciso da tempo di voler lasciare i Gunners.



RISCHIA IL MONDIALE - Ozil sta prendendo tempo, ma non trovare una sistemazione in tempi brevi potrebbe compromettere uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il ct della Germania Joachim Low lo ha infatti escluso dai convocati per le prossime due gare della nazionale in vista del Mondiale di Russia 2018.



IL MERCATO LO SALVA? - Ozil non ha alcuna intenzione di perdere il posto e allora la soluzione potrebbe arrivare anche da un cambio di squadra anticipato. Trattare con l'Arsenal non sarà semplice, ma la volontà di Ozil potrebbe essere decisiva. Una chance in più anche per quei club come l'Inter che sono alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti da tempo.