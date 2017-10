In scadenza con l'Arsenal al termine della stagione, Mesut Ozil commenta i rumors sul suo futuro e le parole di sostegno dell'azionista di maggioranza Stan Kroenke: "Sono stato felice di sentire le parole di Kroenke. Sono felice qui, farò al 100% il mio lavoro come ho sempre fatto. Io do sempre tutto e lascio sempre tutto in campo per la squadra. La cosa più importante è il calcio, la cosa più importante per me è dare tutto ed avere piacere nel giocare. Qualunque cosa succederà poi, lo vedremo in futuro", riporta Sky Sports UK.