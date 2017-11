Intervistato da Premium Sport, il secondo portiere dell'Inter, Daniele Padelli, parla del gruppo nerazzurro.



“Il Torino è un’ottima squadra, ha giocatori importanti ed è difficile incontrarli: abbiamo però lasciato per strada qualche occasione importante per passare in vantaggio. Prendiamo il positivo di questo pareggio: ci saranno cose da analizzare, ma siamo qui per lavorare e migliorare. Dobbiamo restare con i piedi per terra, pensare che quello che è stato fatto non conta più, conta solo il futuro e tireremo le somme alla fine del campionato. Handanovic? Voglio farmi trovare pronto, non si sa mai quello che può succedere, sono a disposizione e mi sto allenando bene. Abbiamo un bel gruppo tra i portieri, ci troviamo bene, per me è un’esperienza positiva finora. Samir il migliore in Serie A? Adesso sì, l’ho ritrovato ancora migliorato rispetto a Udine, dov’era già un fenomeno. Lavora sempre al 300%, è completo e si merita tutti gli elogi. L’obiettivo? Riportare l’Inter dove merita, il più in alto possibile. La Champions League sarebbe importante, però lavoriamo senza pensare troppo avanti. Gruppo? Non so com’era, non c’ero, non posso giudicare. Spalletti è forte, ci ha messo sulla strada giusta, ci mette nelle condizioni di esprimerci al meglio. Chiede tanto, ma ci dà anche tanto”.