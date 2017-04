Ad un mese e mezzo dalla fine del campionato il futuro di Daniele Padelli è tutt'altro che certo. Il portiere, quest'anno vide di Hart nel Torino, è in scadenza di contratto con la società granata e la trattativa per il rinnovo è in stand-by anche perché il giocatore (da poco diventato papà) è attratto da un'offerta ricevuta negli ultimi giorni: quella dell'Inter.

Come riporta La Stampa quest'oggi, la società nerazzurra starebbe pensando proprio a Padelli come vice di Handanovic per la prossima stagione, visto che l'argentino Carrizzo a fine stagione lascerà il club milanese.