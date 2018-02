Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli vuole mettersi rapidamente alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia Serie C e concentrarsi sul campionato e la promozione in Serie B: “Dispiace essere stati eliminati, ma se questa sconfitta ci permette di dare un'ulteriore svolta alla stagione ben venga. Dobbiamo capire che se giochiamo come abbiamo fatto nella ripresa col Pontedera possiamo vincere con chiunque, ma serve quella intensità. Il Santarcangelo cercherà di non farci giocare, ma noi dobbiamo tirare fuori le nostre armi senza adagiarci sul loro gioco. Ultimamente stiamo giocando bene, ma nelle ultime tre-quattro partite ho visto episodi che mi fanno pensare che non siamo proprio i primi della classe perché non ne abbiamo avuto uno a favore. - continua Bisoli come riporta Padovagoal.it - Non mi interessa essere simpatico o antipatico voglio solo che il mio lavoro venga riconosciuto e sopratutto che il Padova stia dove meriti di stare ovvero in Serie B. Non mi nascondo più e voglio la promozione. Ringrazio Cavasin per le belle parole e ricambio i complimenti per quel che ha fatto in carriera e non solo, anche per quanto sta facendo al Santarcangelo dove in sette gare ha conquistato 13 punti. Spero che si salvi, ma domani dobbiamo provare a batterlo”.