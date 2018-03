L'ex attaccante bianconero Michele Padovano, intervistato dal quotidiano spagnolo As, ha parlato della lunga attesa di Juventus-Real Madrid. "Giocando sui 180 minuti i bianconeri hanno più possibilità che in una gara secca come quella di Cardiff - le sue parole -, per vincere la coppa non puoi aspettare sempre che il sorteggio ti aiuti e devi superare anche ostacoli del genere, dall'alto coefficiente di difficoltà. Direi che in questo caso la qualificazione si può pronosticare al cinquanta percento".