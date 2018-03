Miguel Albiol, padre del difensore del Napoli Raul, è intervenuto a Radio Crc per parlare anche del futuro del figlio: "Raul Albiol deve chiudere la carriera a Napoli. Il Napoli è la squadra della sua vita, ha lasciato il Real Madrid per il Napoli e questa la dice lunga. Raul sta benissimo a Napoli, nella squadra e nella città che è fantastica e da padre sono ovviamente felice che stia bene. La gioia più grande sarebbe vedere finalmente i napoletani gioire per lo scudetto che è atteso da tanti anni. A Valencia a fine stagione? Non mi è arrivato nessun rumors circa un possibile ritorno di Raul a Valencia. Lo scorso anno se ne parlava, si diceva anche di un pre contratto, ma anche in quel caso smentivo tutto perché non c’era nulla ed infatti è rimasto a Napoli. Quest’anno, dico la stessa cosa anche perché se ci fosse qualche possibilità, lo saprei. Raul a Napoli sta benissimo e siamo felici che resti a Napoli".