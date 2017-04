Era stato individuato come il primo acquisto del nuovo Milan, un'occasione a parametro a zero da cogliere al volo. Invece, dopo i primi contatti e un accordo - con versamento di un milione di euro - per bloccarlo fino a inizio aprile, Sead Kolasinac ci ha ripensato, preferendo la corte dell'Arsenal, con il suo agente che nei giorni scorsi è volato a Londra per chiudere l'accordo con i Gunners.



'MILAN IN CORSA' - Eppure, ancora non è detta l'ultima parola per i rossoneri, come testimoniano le parole del padre di Kolasinac, a TV N1 Sarajevo: "Arsenal o Milan? La prossima settimana verrà presa una decisione definitiva", aggiungendo poi che non è escluso che ci possano essere negoziazioni anche con altre squadre, come l'Everton che nelle ultime settimane si era fatto avanti in maniera importante. Una nuova speranza per il Milan, che però al momento è in seconda fila, con l'Arsenal in pole position e pronto a piazzare il colpo.