L'offerta dell'Inter resta importante: un triennale da tre milioni a stagione. Kwadwo Asamoah in ogni caso non ha ancora deciso il suo futuro, pur trovandosi in scadenza con la Juventus a giugno. Allo stato attuale delle cose potrebbe andar via a costo zero, risultando ovviamente appetibile per chi ha bisogno di un rinforzo collaudato. "Per Spalletti sarebbe perfetto - ha commentato Massimo Paganin a Radio Sportiva -, il ghanese ha già mostrato alla Juve di poter rivestire un ruolo importante, con lui l'Inter darebbe maggiore profondità alla rosa. Sarebbe importante perché ritengo Spalletti voglia continuare sulla base della difesa a quattro, pur con l'altro probabile innesto di De Vrij".