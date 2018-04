10 Castaldo: il bomber che rilancia l'Avellino. Solo lui poteva rialzare il club irpino nel momento più difficile. Foscarini in panchina, alla prima dopo l'addio di Avellino, e Castaldo che con una doppietta stende un Perugia lanciatissimo.



9 Caracciolo: l'altro bomber. In scadenza. Segna al Venezia il gol dell'1-0 nella vittoria di Venezia, il secondo in 3 partite, il dodicesimo in stagione. Cellino sembra non volergli rinnovare il contratto, lui a 36 anni dimostra di poter dire ancora la sua.



8 Foggia da trasferta: fa paura. Fuori casa i Satanelli di Stroppa sono una macchina che dà spettacolo: 24 punti in 13 partite. E i playoff distano 4 punti. La rivoluzione di gennaio ha portato i suoi frutti.



7 Tremolada: prima tripletta in Serie B per il trequartista scuola Inter. Doppia cifra raggiunta in stagione e Cittadella steso 5-1. La salvezza per la Ternana, però, è ancora un miraggio.



6 Pillon: alla prima col Pescara, si trova subito di fronte il Palermo. La pareggia 1-1, ma gli abruzzesi hanno il rammarico del rigore sbagliato da Brugman. Dopo Zeman ed Epifani, serviva tranquillità. I playout sono un punto dietro, e fanno comunque paura.



5 Longo: il tecnico del Frosinone deve riprendere le redini di una corazzata che sta perdendo posizioni. Tutti in ritiro in vista della sfida con lo Spezia e dopo il ko di Parma, l'ex Pro Vercelli deve dare una scossa.



4 Venezia: 2-1 casalingo contro il Brescia, una vittoria che manca da tre turni, mentre sono 3 le sconfitte nelle ultime 5. Settimo posto in coabitazione con il Cittadella, classifica corta. Ma urgono punti e vittorie.



3 Entella: altro ko, più pesante perché arriva nello scontro diretto col Cesena, che costa il sorpasso dei bianconeri. A 36 punti con l'Ascoli, la retrocessione diretta può diventare realtà.



2 Cremonese: si voleva fare un campionato regolare, i playoff sembravano alla portata. E invece si è entrati in un vortice di sconfitte e paura: 3 consecutiv, 41 punti e zona playout che dista solamente 4 punti.



1 Cittadella: "i punti pesano di più, è ora di farli". E invece la squadra di Foscarini cade 5-1 contro l'ultima in classifica. E sono 3 ko consecutivi nel momento cruciale della stagione.



