10 Caputo & Donnarumma: la coppia d'oro della Serie B, la scoperta di Conte e il gemello di Lapadula, i punti fermi dell'Empoli. Sì, perché puoi passare da Vivarini ad Andreazzoli, puoi passare dal 3-5-2 al 4-3-1-2, ma quel "2" là davanti saranno sempre loro. Che stendono (2 gol Donnarumma e 1 Caputo) il Perugia e si rilanciano in zona playoff. E la A diretta dista solo 3 punti...



9 Luca Valzania: una magia fa esplodere l'Adriatico di Pescara nella sfida vinta contro il Venezia. All'ultimo respiro, una prodezza: tiro da fuori e pallone che si infila sotto il sette, dove Audero non può arrivare. 3 gol nelle ultime 4, il biancazzurro è anche uomo mercato: il Carpi lo vuole, l'Atalanta ci pensa. E lui? Fa gol. E ha la testa solo per il Pescara.



8 Daniel Ciofani: pensi al Frosinone, pensi a Ciofani. Doppietta, contro il Foggia la ribalta il capitano ciociari, un fattore in Serie B, un pezzo di storia in maglia gialoblù. 5 nelle ultime 3 partite, trascina i suoi al secondo posto. E fa riflettere anche il comico Pio Dantini del duo Pio&Amedeo: "La verità è che gli altri hanno i Ciofani e noi..."



7 Serse Cosmi: quando la situazione è tragica, arriva lui. Quando sembra disperata, bisogna pensare a lui. Serve una scossa per rialzarsi? Eccolo, Serse Cosmi, che con l'Ascoli vince 1-0 a Brescia e lascia l'ultimo posto in classifica. In certe situazioni serve cuore, tanto cuore. E Cosmi ne ha uno enorme.



6 Cremonese: è sempre lì, sufficiente. Naviga sempre tra il pareggio e la vittoria, in termini scolastici galleggerebbero tra il 5,5 (pareggio) e 6 (vittoria risicata). Ed eccolo lì, l'1-0 che regala i 3 punti dopo 3 pareggia. Ci pensa Paulinho dopo uno slalom gigante di Castrovilli. La Cremonese c'è, come sempre.



5 Bari: piccola insufficienza per i Galletti. Due pareggi nelle ultime due partite, entrambi per 0-0, contro Parma e Carpi. La macchina di Grosso frena a fine 2017, ma la Serie A sempre lì a portata di mano.



4 L'attacco del Venezia: quarto peggiore della Serie B. Peggio hanno fotto solo Ascoli, Brescia e Carpi. 22 reti realizzate, come lo Spezia. Poche, troppo poche per una squadra che, come dichiarato da Tacopina, punta alla storia, con la terza promozione consecutiva. Il presidente ha promesso "quattro colpi", Inzaghi aspetta. Il mercato e i gol. Già, perché a volte non arriva proprio (come a Pescara), altre volte, invece, quando serve per chiudere la gara, viene divorato (come a Foggia).



3 Marius Adamonis: elogiato due settimane fa dopo il secondo rigore parato su due in campionato, il portierino della Salernitana sbaglia, tanto, contro il Palermo. "Il ragazzo si farà", diceva qualcuno. E si farà passando soprattutto da questi errori.



2 La Pro Vercelli di Atzori: solitamente l'arrivo di un nuovo tecnico porta la scossa, almeno nell'immediato. Per il club piemontese non è così: ko a Terni, ko in casa col Cittadella. E l'ultimo posto è stato agganciato.



1 Ternana: la corsa di Pochesci è ai titoli di coda. Troppe poche vittorie, troppi pareggi. Per la sostituzione si pensa ad Alessandro Nesta, in corsa con Roberto Stellone.



0 Alessio Da Cruz: entra all'83esimo, si fa espellere, per doppia ammonizione, all'86esimo. Spesso delizia del Novara, in questo periodo si traveste da croce. E il gol manca da più di un mese.



@AngeTaglieri88