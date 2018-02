10 Caputo: numeri da urlo per un attaccante da urlo. 3 gol contro il Palermo, 19 reti in 24 partite di Serie B, una coppia da sogno con Donnarumma. L'Empoli vola e lo fa con il suo bomber prediletto, che fa ubriacare i tifosi toscani. Già, perché Caputo non è solo attaccante, ma anche produttore, insieme a tre soci-amici di Altamura, di una birra artigianale: Pagnotta Terruar.



9 Ciano: se l'Empoli ha la faccia di Caputo, il Frosinone ha quella di Camillo Ciano. Gol e assist nella vittoria sul Pescara. Un mancino da Serie A, e che la Serie A la vuole conquistare con i ciociari.



8 Litteri: Inzaghi aspettava un bomber e un bomber è arrivato. Due reti nella vittoria, pesante in ottica playoff, contro il Bari. Due gol e poi l'espulsione, ma quello che doveva fare lo ha fatto. Eccome se lo ha fatto...



7 Mazzeo: nel weekend dei bomber, c'è spazio anche per l'attaccante del Foggia. Sbaglia il rigore, poi fa il secondo gol nelle ultime 3. Decisivo contro l'Avellino, fanno 10 in 18 gare di B. E i Satanelli sono rinati.



6 Germano: la Pro Vercelli di Grassadonia vince la seconda di fila e lo fa grazie all'ex Lanciano, che realizza i suoi primi due gol piegando 3-2 la Cremonese a domicilio.



5 Cremonese: caduta casalinga inaspettata contro la Pro Vercelli. Piccolo incidente di percorso.



4 Parma: mercato da re, rendimento da "sguattero". Brutta caduta, seconda sconfitta nelle ultime 3, va ko sotto i colpi di Torregrossa.



3 Ternana: cambi allenatore, ma il risultato è sempre lo stesso. Anzi, peggiore: Pochesci aveva pareggiato la ultima, Mariani va ko con il Cesena. L'attacco segna, la difesa subisce: la prima non è buona.



2 Pescara: male, malissimo contro il Frosinone. 5 gol subiti e 0 realizzati nelle ultime due, la creatura di Zeman inciampa sempre sugli stessi errori e non cresce mai.



1 Palermo: terzo posto in classifica, agguantato dall'Empoli che lo scherza vincendo 4-0. Brutta sconfitta per gli uomini di Tedino, che può lasciare il segno.



0 Bari: periodo no, per Grosso. Con la panchina che traballa come non mai.