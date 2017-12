10 Corapi: sabato, contro la Pro Vercelli, il suo primo gol stagionale. Mediano, di quelli che non vedi mai ma senti sempre, di quelli che se non giocano non battono ciglio ma divorano la palla anche se gli concedi 5 minuti. E così ha fatto il numero 4 del Parma: entrato nel finale, ha realizzato il gol del 3-0 contro i piemontesi. Corsa sotto la curva emozionante, giusto riconoscimento per chi ha collezionato 28 minuti in 17 presenze dando sempre l'anima. Il Parma vola anche per questo.



9 Paulinho: la vittoria per la Cremonese mancava dal 4 novembre. Per ritrovare i tre punti, Tesser ha dovuto "riscongelare" il brasiliano Paulinho: non convocato nelle ultime 4 partite, entra dalla panchina e decide la gara contro lo Spezia. Quando sta bene è fuori categoria.



8 Cesena: perché in 9 contro 11 la va a riprendere contro il Frosinone, tra le favorite per la A. Va in vantaggio, due volte, poi resta prima con un uomo in meno, si fa rimontare, poi con due uomini in meno. Pareggio di squadra, vittoria per il morale.



7 Audero: il Venezia esce con un punto dal Barbera di Palermo grazie, soprattutto, al portierino di proprietà della Juve. Sempre presente sulle conclusioni da fuori, è miracoloso su Embalo nel finale. Inzaghi sorride. La Juve pure.



6 Valzania: classe '96 dell'Atalanta, la mezzala del Pescara salva Zeman. Segna il gol del momentaneo vantaggio, segna il gol del pareggio definitivo. Apre e chiude il match con i primi due gol stagionali, salvando il boemo. Almeno per una settimana.



5 Novara casalingo: in trasferta è la miglior squadra della B, in casa no. In casa ha collezionato 7 dei 22 punti in classifica, compreso l'ultimo pareggio con l'Empoli (risultato, comunque, più che positivo contro una big). Se arrivassero anche le vittorie tra le mure amiche...



4 Ascoli: lotta e resiste. Fino al 90esimo, quando poi cade sotto il gol di Falco. Ci prova, ma non va: stagione difficilissima per i marchigiani.



3 Pro Vercelli: fragile. Al di là dell'espulsione di Konaté, che spiana la strada al Parma. Squadra che soffre, terribilmente.



2 Zeman: sempre presente. Il tecnico del Pescara si salva per il rotto della cuffia, ma il suo tempo in Abruzzo sembra essere giunto al termine.



1 Bari: riecco il mal di trasferta. Fuori casa 5 punti, pochi per chi punta alla A. Sconfitta importante contro l'Entella, non il modo migliore per arrivare alla sfida contro il Palermo, dove mancherà Micai, che si è fatto espellere a 5 dal termine.



0 Chiricò: Voto zero, in base a quello che ha detto Stroppa, tecnico del Foggia: "Impresentabile".



