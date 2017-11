10 Galano: era il suo derby, era il derby della Puglia, era un derby che mancava da un po'. Foggiano, segna al 90esimo contro il suo Foggia per il "suo" Bari: cuore rossonero, professionista esemplare. Segna e non esulta, segna e non fa festa, rispettoso della sua terra, quella che lasciò nel 2011. Nel Bari capolista, c'è tanto di suo. Ah, e i Galletti sconfiggono anche la maledizione del primo posto.



9 Gli attacchi di Empoli e Frosinone: devastanti. I migliori, sulla carta; i migliori, in campo. Da una parte Caputo e Donnarumma, dall'altra Dionisi-Ciofani-Ciano: 3 pari, difese ballerine, attacchi superlativi. Doppietta di Ciccio, doppietta di Ciano, gol meraviglia di Dionisi: gli attacchi più forti sono i lori.



8 Da Cruz: c'è tanto di suo nella vittoria del Novara in casa del Venezia. Una vittoria a sorpresa, una vittoria per 3-1, contro la miglior difesa della B: gol dell'1-0, tante azioni pericolosi, una spina nel fianco costante dall'inizio alla fine. L'ex Dordrecht cresce ogni giorno di più.



7 Tarolli: il giovane Stefano, portiere del Foggia, nato a Foggia vent'anni fa, fa il suo esordio nel derby contro il Bari. I Satanelli cadono al 90esimo, ma l'ex Manfredonia tiene in vita i suoi compagni per tutta la gara. Applausi.



6 Cittadella: seconda vittoria consecutiva. Dopo i 3 punti strappati a Palermo, arrivano conferme contro l'ostica Salernitana. Sempre sufficiente, sempre regolare: il Cittadella è una certezza in zona playoff.



5 Il Parma: questa volta Insigne non basta. Il fratellino della stella del Napoli segna e ci prova sempre, ma il Carpi fa la gara quasi perfetta e stoppa i ducali. La maledizione del primo posto colpisce gli uomini di D'Aversa, ma non il Bari, che vola.



4 Inzaghi e il Venezia: Pippo bocciato, per una volta. Brutto impatto col match, visto che dopo 40 minuti la squadra è sotto 2-0. Un Venezia spento che butta via l'occasione di rilanciarsi al secondo posto al pari del Palermo.



3 Avellino: quando le cose vanno male... La squadra di Novellino non sterza, non cambia marcia e cade in casa contro il Palermo. 3-1, nonostante la superiorità numerica per gran parte della gara. Nelle ultime 9 una sola vittoria e 5 sconfitte.



2 Ascoli: un punto, che mancava dal 24 ottobre. Maresca se n'è andato, i tifosi contestano. In campo e fuori è crisi.



1 Zeman: Male, malissimo. Il Pescara cade 4-0 a La Spezia contro la squadra di Gallo: solita difesa, insolito attacco, poco verticale e che non fa mai male. Sebastiani si sta già guardando attorno, l'era del boemo pare agli sgoccioli.



0 Croce e Padella: Emanuele Padella, difensore dell'Ascoli, mette un dito in bocca a Daniele Croce, centrocampista della Cremonese, che lo morde. Scene che non c'entrano niente col calcio.



