10 Cristian Galano: 13 gol in 14 partite. Il Bari non è solo Galano, ma il foggiano è un valore aggiunto. Doppietta contro il Perugia, apre e chiude il match. E Grosso sorride.



9 Gianmarco Zigoni: non segnava dal 14 ottobre, ne fa 2 al Foggia. Partita monstre, al di là dei gol, per un giocatore importante in Serie B. La sua miglior gara con la maglia del Venezia.



8 Stefano Colantuono: inizia alla grande la sua avventura a Salerno. Vittoria importante, a Chiavari con l'Entella: un 2-0 che serviva. La scossa è stata data, ora si aspetta la prova riconferma. La più difficile.



7 Gaston Brugman: capitano del Pescara e come tale si comporta. Decisivo in campo, con gol e giocate, sa che deve riconquistare i tifosi insieme alla squadra. Risponde come un giocatore deve fare: in campo e coi fatti. Da applausi.



6 Jerry Mbakogu: gol splendido per un pareggio importante contro il Frosinone in inferiorità numerica. Le fortune del Carpi passano dai gol del numero 10 nigeriano.



5 Il Foggia: un mix tra gli 88 minuti disputati , da 0 in pagella, e il recupero tutto cuore, da 10. Sotto 2-0, rischia di prendere il terzo, riacciuffa la gara con Beretta e Deli. Stroppa respira. Almeno per un'altra settimana.



4 L'Empoli: esonero a sorpresa quello di Vincenzo Vivarini. A 5 punti dalla vetta, a 2 dalla A diretta. Non è arrivato un filotto di vittorie, è vero, ma l'obiettivo era alla portata. Lascia perplessi la scelta di Andreazzoli, ma sarà il campo, come sempre, a dire la verità.



3 Pro Vercelli di Grassadonia: ci ha provato a suo modo, con le sue idee, ma non è riuscito a centrare risultati positivi. Ad Atzori il compito di centrare una difficile salvezza.



2 Alessio Sabbione: gomitata, espulsione al 37esimo e tre giornate di squalifica. Più la multa. Può bastare.



1 Sebastiani e Zeman: è ora di finirla con le schermaglie a distanza, davanti alle telecamere, davanti a tutti. Litigano come una vecchia coppia consumata dagli anni che mal si sopporta. Tutto questo non giova al Pescara e a Pescara.



