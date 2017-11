10 Il cuore di Inzaghi: da calciatore non mollava mai, esultava anche per un gol in partitella. La grinta e il cuore di Superpippo sono rimasti anche da quando si è seduto sulla panchina. Pinato lo ha voluto dopo gli anni al Milan, Falzerano lo ha inventato mezzala: un cuore lucido, che sa quel che fa. Rimonta al cardiopalma contro il Brescia di Marino, da chi sa quel che fa.



9 Giancarlo Malcore: quando sai sognare, lo sai fare ovunque, anche se un anno fa giocavi in D. Del resto, Altafini lo dice sempre "E' come andare in bicicletta". Ed è così anche per il numero 9 del Carpi: arrivato dal Manfredonia, si porta a casa il pallone, con una tripletta, contro l'Ascoli: fanno 5 in 9 partite. Dalla



8 La regolarità della Cremonese: in una Serie B pazza, la regolarità della Cremonese va premiata. Se ne parla poco, ma fa tanti punti. Rimonta col Foggia e terzo posto in classifica: Tesser, nella nebbia lombarda, sta costruendo ancora una volta qualcosa di importante.



7 Andrea Caracciolo: il Brescia cade col Venezia, ma l'Airone continua a volare. Gol di tacco da applausi: 36 anni e non sentirli, 196 gol e continuare a farli.



6 Claudio Morra: ha 22 anni ed è ancora altalenante, ma le speranze di salvezza della Pro Vercelli passano dai gol dell'ex Torino. Quando segna lui, la squadra di Grassadonia non perde mai: in gol contro il Perugia, in gol contro il Bari e in gol nel derby vinto col Novara. 3 reti nelle ultime 5 giocate: momento d'oro.



5 Cesena: avanti 2-0, si fa rimontare dall'Entella. Con due punti avrebbe lasciato l'ultimo posto e respirato un po'. Ma la cura Castori, a piccole dosi, sta portando qualche risultato.



4 Empoli: c'è un problemino, in casa Toscana. Un punto nelle ultime due, non è bastato neanche il ritorno di Alfredo Donnarumma. Primato perso, ora bisogna rincorrere.



3 Entella: Dai sogni promozione alla zona retrocessione. Pareggio in rimonta col Cesena, ma Castorina è saltato. Ce la farà Aglietti a far rialzare la china al club ligure?



2 Il Foggia: su e giù in classifica, su e giù nel nostro pagellone. Avanti 2-0, una squadra che lotta per non retrocedere eve saper resistere e gettare il cuore oltre l'ostacolo. Invece subisce 3 gol in 15 minuti. Ko e rivoluzione in dirigenza, lavori in corsa per la proprietà dei satanelli.



1 Pierluigi Frattali: papera nel match, fino ad ora, più importante contro il Frosinone. Non trattiene il tiro di Maiello, con il suo Parma costretto quindi a partire ad handicap.



0 Federico La Penna: il fischietto laziale gestisce male la sfida tra Perugia e Avellino; non fischia due contatti dubbi in area di rigore irpina, poi regala ai padroni di casa un rigore inesistente per un fallo di mano che non c'è (Molina la tocca con la pancia).