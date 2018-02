I voti di calciomercato.com alle squadre di Serie B, partendo dalla prima in classifica Frosinone.



FROSINONE 6,5: Arrivati due centrocampisti fisici come Mussa Koné e Raman Chibsah, non hanno operato cessioni. Squadra rafforzata, con giocatori che portano forza e muscoli necessari per arrivare brillanti fino alla fine della lunga corsa.



PALERMO 5: serviva un attaccante, ed è arrivato Stefano Moreo, miglior marcatore del Venezia nella prima parte di stagione. Insieme all'ex bomber di Inzaghi è arrivato anche Corentin Fiore, difensore centrale dello Standard Liegi. Hanno salutato, però, Thiago Cionek, Carlos Embalo e Gateano Monachello. Il Frosinone, ora, sembra avere qualcosa in più.



EMPOLI 8: una squadra che con Andreazzoli sembra aver trovato la quadratura del cerchio. A una rosa già forte, ha aggiunto Maietta dal Bologna che in Serie B porta esperienza e mentalità vincente, così come Brighi; Gabriel che sostituisce l'infortunato Provedel e che in B ha vissuto, con la maglia del Carpi, la miglior stagione della sua carriera; e Peter Pan Rodriguez, cambio di qualità per la coppia magica Caputo-Donnarumma.



PARMA 8: qualcosa in più in uscita si poteva fare. Ma i colpi Da Cruz, Ciciretti, Vacca, Gazzola possono davvero spostare gli equilibri in ottica promozione. Trattenuto Calaiò, si aspetta ora Ceravolo, l'acquisto più importante della sessione estiva.



CREMONESE 6,5: in piena corsa playoff, cercava un rinforzo offensivo da affiancare all'esperto Paulinho. Ha optato per Scamacca, che personalmente reputo una scelta intigrante: con Tesser può crescere. E i margini di miglioramento sono ampi. Oltre all'ex PSV presa anche Juanito Gomez, Sbrissa e Cinaglia. Mercato giusto e intelligente.



BARI 5: si è cercato e trattato Memushaj fino alla fine, ma il centrocampista è rimasto a Benevento. Ecco, il rinforzo nel reparto mediano era quello che serviva, ma non è arrivato. Interessante la sfida Andrada, centravanti 23enne del River, così come quella Henderson. Ma a centrocampo serviva di più.



CITTADELLA 6: salutato Litteri, è arrivato Vido. Via un attaccante, dentro un attaccante: tutto nella normalità. Straordinaria normalità nella realtà allenata da Venturato.



VENEZIA 5,5: Pippo Inzaghi voleva due punte, ne è arrivata una, quel Gianluca Litteri arrivato dal Cittadella. Preso Firenze, ieri è arrivato Frey. L'uscita di More si farà sentire. Mercato incompleto.



CARPI 7: Federico Melchiorri è un acquisto importante, così come l'arrivo di Di Chiara dal Benevento e quello di Garritano dal Chievo. Innesti di qualità per la squadra di Calabro, che aveva bisogno di brio e fantasia soprattutto là davanti.



SPEZIA 6,5: Luca Mora e Raffaele Palladino. Bastano loro per dare la sufficienza, sul mercato, al club ligure: uno dei protagonisti dell'ascesa della Spal lo scorso anno, uno che a Crotone ha scritto la storia anche se per pochi mesi. Gente che in B fa la differenza.



PESCARA 5: l'acquisto estivo Ganz è stato sbugiardato prima con le panchine poi con la cessione definitiva. Insieme a lui è andato via Benali, perdita importante. insieme a quella di Zampano. Sono arrivati Falco, Machin e Fiamozzi, è sfumato Embalo. Rapporto tra uscite e entrate insufficiente.



PERUGIA 5,5: via Han, Falco, Brighi, entro giovani interessanti come Nura e Germoni, bel colpo con Leali, intrigante Gustafson, esperto Alejanro Gonzalez. Qualcosa in avanti, con l'uscita di Han e Falco, poteva essere fatta.



SALERNITANA 5: nel limbo, sistemata la difesa con Casasola, Monaco e Popescu, manca qualcosa in attacco. Arrivato il giovane Rossi, è partito Rodriguez. E manca un centrocampista



AVELLINO 5: mercato anonimo per la squadra di Novellino, che è riuscita però a tenere Matteo Ardemagni.



NOVARA 6: sì, sufficiente nonostante l'addio di Da Cruz. Incassati poco meno di 3 milioni di euro per il classe '97 finito al Parma, ha preso Puscas dal Benevento, tra gli eroi della promozione. Nel cambio, ci ha guadagnato.



FOGGIA 6,5: con un centravanti vero, alla Floro Flores, seguito ma non preso, sarebbe stato un mercato da 7. E' arrivata gente di esperienza e che conosce la B, come Zambelli, Tonucci e Greco; è arrivato Calabresi, che in questa categoria ha dimostrato di poter dire la sua e, soprattutto, è arrivato Kragl, già decisivo in campo. Via Sarno, Vacca, Coletti (eroi promozione) oltre a Sarno (ma era fuori rosa): elementi importanti, ma c'era bisogno di un grosso cambiamento, anche all'interno dello spogliatoio.



CESENA 6: Castori sta facendo un grande lavoro. Gli arrivi di Fedele, Emmanuello e Suagher sono ideali per il suo calcio, tutto cuore e attenzione; da osservare con attenzioni il talento Pierini, arrivato dal Sassuolo.



ENTELLA 4,5: ad Aglietti serviva anche altro, non solo Gatto e Acampora. La zona playout è dura da affrontare.



BRESCIA 6,5: un acquisto importante in zona gol, come Torregrossa, due arrivi importanti pronte a fargli da spalle, come Embalo e Okwonkwo: il primo era cercato da tante di B, il secondo ha già fatto bene in A. Il Brescia di Cellino fa sul serio per la salvezza.



TERNANA 5,5: senza Pochesci, sul campo, la Ternana è tutta da ricostruire. Dal mercato è arrivato Piovaccari, di rientro dopo l'esilio in giro per il mondo, oltre a Signori, preso dal Venezia. Ma le Fere sono un cantiere aperto.



PRO VERCELLI 6: sufficienza perché si è data da fare. Dal portiere (Pigliacelli) all'attaccante (Reginaldo), tanti innesti, per provare a rincorrere una salvezza disperata.



ASCOLI 6,5: Ganz, Martinho, Agazzi, Monachello, Cherubin e Kanouté. Di più non si poteva fare. Ora sta a Cosmi far ripartire la rincorsa.