10 Paulinho: atteso a lungo, ora fa sentire la sua importanza sul campo. 3 gol nelle ultime due partite, con una rovesciata contro il Perugia da urlo. Una freccia in più per la Cremonese di Attilio Tesser, che si assesta in zona playoff (foto Sky Sport).



9 Insigne jr e il Parma: da quando segna il fratello minore della stella del Napoli, il Parma non si ferma più. Roberto Insigne realizza il suo terzo gol nelle ultime 3 partite e i ducali raccolgono 9 punti. Si è svegliata la corazzata...



8 Pasquale Marino: il tempo di prendere le misure. Solo quello. E infatti, dopo due sconfitte, ecco due vittorie. Importante l'ultima contro il Pescara, in trasferta, per 3-0. Bella (voto 10) la standing ovation che il pubblico di Pescara regala all'Airone Caracciolo.



7 il Bari: in casa è una meraviglia: 18 punti su 21. Ora si attende il salto di qualità in trasferta, dove è la peggior squadra della Serie B.



6 Breda: Esordio positivo per il nuovo tecnico del Perugia, che sfiora la vittoria su un campo ostico come quello della Cremonese. 3-3, il Grifo non vince per colpa di un super Paulinho e di una discutibile scelta arbitrale.



5 Empoli: Per una volta, insufficiente. L'ex capolista cade a Salerno e perde il primato. L'assenza di Donnarumma si fa sentire.



4 l'Avellino di Novellino: 4, come le sconfitte nelle ultime 5 partite. L'entusiasmo iniziale che si è trasformato in una panchina traballante per il tecnico degli irpini, che ha pochissimo tempo per rialzare la testa e tenersi stretto il suo posto.



3 Zeman e il Pescara: seconda sconfitta consecutiva, un attacco che non segna (1 gol nelle ultime 2 partite) e la difesa che subisce tanto. 3 gol con l'Empoli, 3 gol col Brescia. Il boemo deve cambiare qualcosa. Affidarsi magari a Ganz per il mal di gol?



2 la Virtus Entella: dai sogni di gloria (lo scontro diretto con l'Empoli che poteva regalare le primissime posizioni) allo sprofondo. La classifica è corta, cortissima, e basta pochissimo per risalire. Però va segnalato il momento negativo, con una vittoria che manca dall'8 ottobre.



1 Pochesci: prendersela coi raccattapalle (dopo essere stati in conferenza stampa coi magazzinieri nelle scorse settimane) sembra eccessivo.



0 Pro Vercelli: l'abbuffata ha fatto male. Dopo quei 10 gol in due partite, non sono arrivate più vittorie. E la sconfitta interna col Foggia (1-4) fa male.



