10 Troiano: il capitano della Virtus Entella paura non ne ha. E lo ha dimostrato. Rigore per i liguri, contro il Cittadella, il centrocampista classe '85 (foto entella.it) si presenta sul dischetto e spiazza Alfonso. Tutto da rifare, però: qualcuno ha fretta di entrare in area di rigore. Troiano ribatte e... cucchiaio. L'Entella vince 1-0, Troiano fa impazzire Alfonso: "Ho guardato 8 rigori tuoi, mai uno centrale. Non paro un

rigore manco morto!".



9 Vives: il più classico dei "37 anni e non sentirli". In una Pro Vercelli che quest'anno faticherà come non mai a salvarsi, Beppe Vives brilla. Nella vittoria per 5-2 contro il Cesena, l'ex Torino va vicino al gol in semirovesciata dal limite dell'area, confeziona un assist per Rovini, sbatte sulla traversa con un dolce colpo sotto e va in gol dal dischetto. In mezzo, il solito cuore che pulsa. E che prende gli applausi del pubblico piemontese.



8 L'Ascoli e Bellusci: il Palermo pareggia ad Ascoli, 0 a 0. Da applausi, al termine della partita, il saluto della Curva Sud del Picchio al difensore rosanero, cresciuto nel club marchigiano. "Pelle d'oca e lacrime sotto la Sud" la dichiarazione dopo il match. Non solo per lui.



7 Il maturo Zeman: dopo i punti buttati causa rimonte degli avversari, il Pescara di Zdenek Zeman vince 1-0 a Carpi in seguito al pareggio per 0-0 con la Cremonese. Difesa impenetrabile e attacco al minimo sindacale, il massimo risultato con il minimo sforzo. Ma vuoi vedere che ZZ a 70 è diventato maturo?



6 Inzaghi d'assalto: lo abbiamo criticato, più volte, per mancanza di coraggio. Pochi gol subiti, pochi punti. Dopo la prima sconfitta col Parma, il Venezia prende per la prima volta più di 1 gol e per la prima volta ne fa più di 2. Più coraggio, più gol subiti e, anche, più fortuna. Che aiuta sempre gli audaci.



5 Il nervoso Frosinone: primo, ma bocciato. Sì: 1 punto nelle ultime 2 gare, la prima al Benito Stirpe (voto 10) termina 0-0 contro la solida Cremonese. Troppo nervosismo, però, nel sangue dei ciociari, in particolar modo di Dionisi. La squadra è forte e guarda tutti dall'alto verso il basso, il cammino è lungo, Longo dovrà gestire al meglio anche le energie nervose.



4 Parma: un passo avanti (vittoria col Venezia), due indietro (pareggio con la Salernitana). Avanti 2-0, si fa rimontare dai campani. Sul 2-1 una doppia espulsione. Re del mercato cadetto, manca continuità. Come al Milan, re del mercato della Serie A.



3 Plizzari: goffo, goffissimo sul gol del momentaneo 2-0 del Venezia contro la sua Ternana. Qualità indubbie per il 2000 di proprietà del Milan, che risponde presente altre volte. Ma quell'errore segna il suo weekend.



2 Bari: si era partiti con altri obiettivi e con tanto entusiasmo. E ora, la situazione, non è facile: sconfitta contro lo Spezia, quarta in sette gara. C'è tempo per invertire la rotta, ma serve la svolta.



1 Cesena: la Pro Vercelli aveva fatto 3 gol in campionato, contro i bianconeri ne fanno 5. La società cesenate decide di mandare via Camplone e di richiamare Castori. Basterà?



0 Scognamiglio: il difensore arrivato al Cesena dal Novara, 30 anni, è stato squalificato per 3 giornate. Il Cesena non se la passa bene, chi deve portare esperienza rifila una ginocchiata al volto a Rovini. Gesto da cartellino rosso. Appunto.