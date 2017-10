La Juve di Max Allegri è partita come mai prima era riuscita a fare. Eppure da più parti arrivano critiche e preoccupazioni, tra una difesa che balla e qualche infortunio di troppo. Fuori da questo coro è Silvio Pagliari, agente Fifa tra i più attivi e attento osservatore del movimento non solo italiano in questa intervista esclusiva rilasciata a Calciomercato.com e ilBiancoNero.com: "Sento e leggo queste critiche ma rimango allibito. Una società come la Juve merita solo stima e fiducia, basti pensare anche soltanto a quanto fatto in questi ultimi tre anni senza andare troppo indietro nel tempo. Tre Scudetti, tre Coppe Italia, una Supercoppa, due finali di Champions perse solo perché di fronte c'erano due squadre in quel momento imbattibili per chiunque. Tempo al tempo, tutto si sistemerà".