Intervistato da Basketinside, l'ex portiere dell'Inter, Gianluca Pagliuca, racconta un simpatico aneddoto legato a Gigi Simoni e a una sua grande passione: il basket.



"Mi ricordo la partita di Eurolega tra la Kinder e la Teamsystem, nella stagione 1997/98. La famosa partita della rissa: io ero in parterre in quella occasione. All’epoca giocavo nell’Inter e avevo chiesto il permesso di potere andare a Bologna a vedere la partita – si giocava di martedì o di giovedì – e l’allora allenatore della squadra, che era Gigi Simoni, non me lo diede. Allora c’era Tele+, le telecamere mi ripresero e mi inquadrarono. Quando tornai l’Inter mi fece una multa. Era marzo e ci stavamo giocando lo Scudetto. A pensarci adesso viene da ridere, ma allora andò così”.