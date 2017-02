"Noi crediamo alla salvezza, vogliamo rimanere in Serie A". Lo afferma il terzino norvegese del Palermo, Haitam Aleesami al sito ufficiale del club. Per l'ex laterale del Goteborg giocare alle 12.30 domenica contro la Sampdoria non influirà: "Non cambia nulla, diamo il massimo ad ogni partita ed allenamento quindi il cambio orario non inciderà". Facendo un passo indietro alla gara di Torino: "La Juventus è una squadra troppo forte, una delle migliori al mondo. Se sbagli una volta fanno gol, la seconda pure". Domenica al Barbera, dove il Palermo ha vinto una sola volta contro il Crotone, pareggiato con il Pescara e perso in altre dieci occasioni, arriva la Sampdoria di Giampaolo: "Un'altra squadra forte - dice - dobbiamo essere bravi a fare insieme sia la fase difensiva che quella offensiva, poi speriamo bene". Messaggio ai tifosi? Abbiamo bisogno del vostro sostegno, mi aspetto di vedervi numerosi allo stadio domenica contro la Sampdoria e forza Palermo sempre". Aleesami sostiene di trovarsi bene con Diego Lopez che pure lo aveva lasciato fuori e che lo ha ripescato solo dopo l'infortunio di Pezzella: "Diego Lopez mi piace molto sia come mister che come persona - spiega Aleesami -. Abbiamo lavorato molto bene in campo, è stato molto chiaro su quello che vuole vedere da ognuno di noi".