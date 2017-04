Ospite da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su Rai 3, ha parlato Paul Baccaglini, presidente del Palermo: "La presidenza del Palermo per me è un onore. Io rappresento il marchio Palermo Calcio, che ha già un bacino d'utenza ben definito. Non si tratta di creare un qualcosa dal nulla. Vorrei portare la squadra a New York, sì. Il primo ad essere tranquillo di me e della mia presidenza è proprio Zamparini. C'è un accordo già stipulato a porte chiuse, e ora lo rendiamo pubblico. Vorrei che i ragazzi scendessero per strada e capissero la passione della gente di Palermo. Appassionarsi alla gente. Dovrebbero entrare in campo sentendo questo spirito. Poi a un certo punto devono arrivare i risultati, ma ripartiremo anche dalla B. Oggi sarebbe stato importante fare risultato, ma il calcio è questo. Dispiace per la sconfitta".