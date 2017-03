Davide Ballardini è a Palermo per la Football Conference alla Marsa e ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Zamparini non mi ha chiamato mai questa stagione, mi ha cercato diverse volte in passato ma non di recente. Le dimissioni dopo Inter-Palermo sono arrivate perché non ero d'accordo con il presidente, con cui non volevo sempre litigare, anche perché già ci sono gli avversari e non avrei voluto farlo anche in casa. I soldi li ho lasciati per due volte sia l'anno scorso che quest'anno. Non solo non prendo soldi, ma non potevo allenare in Italia nonostante la rescissione del contratto. Arrivai a Palermo la prima volta quando avevano già venduto tutti, io mi ricordo che schierai Cavani da attaccante quando tutti lo vedevano a centrocampo e fino a qualche anno fa gli allenatori venivano a Palermo perché c'era una squadra competitiva e il progetto economico era buono e quindi si guadagnava bene. Gli ultimi anni non possiamo parlare di progetto tecnico perché arrivi, prendi due soldi, fai quello che devi fare e ti arrangi in qualche modo".