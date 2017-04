Diego Bortoluzzi ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno del Palermo in trasferta contro la Lazio: "Ho pensato alla settimana da preparare, solo ed esclusivamente al campo. Devo trovare un equilibrio giusto all'interno della squadra, cerco di non tenere conto di quanto accaduto finora. Ho trovato grande disponibilità e concentrazione da parte dei giocatori, ho cercato di mettere dentro quelle componenti che secondo noi mancavano per essere un po' più reattivi e compatti. Ogni giocatore deve tirare fuori il meglio di sé". Sui singoli: "Lo Faso è entrato e ha fatto una buona prestazione, quel che ci si aspetta dai giovani è che vadano dentro e dimostrino quel di cui sono capaci, sempre rispettando l'equilibrio della squadra. Abbiamo lavorato per riuscire a portare più gente in fase offensiva e magari a sostegno di Nestorovski, che da solo in mezzo non può combinare granché".