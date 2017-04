Diego Bortoluzzi ha provato a ridare vitalità ad un ambiente in estrema crisi come quello del Palermo, che affronterà la Fiorentina al Barbera domani: "Le sconfitte vanno accettate dal punto di vista sportivo, deve essere importante reagire in maniera positiva. Le risposte le devo trovare in campo dai ragazzi. Solo applicandoci col lavoro possiamo venirne fuori". La tensione ambientale può condizionare la partita? "Gli stimoli devono esserci sempre, siamo in Serie A. Bisogna essere professionisti al 100%. La situazione ambientale sarà di un certo tipo, è chiaro. Ma nasce da un'annata storta. Bisognerà concentrarsi sul match". Sui singoli: "Sallai ha qualità, deve farle vedere. I giovani devono essere bravi a inserirsi nel collettivo e fare entrambe le fasi". Infine, un pensiero sulle voci riguardo un possibile ritorno sulla panchina rosanero di Francesco Guidolin: "Non mi sorprende, Guidolin è richiesto da moltissime squadre, è il migliore che abbia mai conosciuto".