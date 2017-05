E' già iniziato il casting per la panchina del Palermo nella prossima stagione: secondo la Gazzetta dello Sport, sono in corsa Rossi, Reja, Iachini e Corini.



Intanto il presidente rosanero Baccaglini spiega perché è slittato il closing: "Dipendesse solo da me, avremmo chiuso da tempo. Ma chiuderemo al più presto; in fondo i cinesi col Milan ci hanno messo tre anni, noi sono sicuro che faremo prima. La stagione continua ad essere difficile, ma dobbiamo massimizzare questa energia positiva per rilanciarci l'anno prossimo".