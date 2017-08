Dopo la retrocessione rovinosa dello scorso anno, il Palermo riparte dalla serie B con più dubbi che certezze. La messa in vendita della società da parte del patron Zamparini ha portato nei giorni scorsi ha contestazioni ed atti vandalici. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella serata di ieri, quando è stato dato alle fiamme un botteghino in viale del Fante, nei pressi della curva Nord. Come si può leggere sul sito dell'Ansa, sul posto sono subito intervenuti subito i vigili del fuoco, che subito non hanno escluso la natura dolosa dell'incendio. La procura di Palermo ha aperto un'indagine sulla vicenda.