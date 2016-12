Vittoria in rimonta per il Palermo sul Genoa. A fine partita Eugenio Corini ha parlato a Sky Sport: "A parte i primi dieci minuti da incubo, la squadra ha fatto molto bene pareggiando e poi vincendo la partita con lo spirito giusto. E' questo che deve contraddistinguerci, ora bisogna tornare a fare punti al Barbera perché sarà fondamentale per noi. L'ultimo punto a Genova contro la Sampdoria? Sono corsi e ricorsi, vedevo da fuori e non sapevo i problemi. In casa tendiamo a perdere un po' d'equilibrio, dobbiamo lavorare perché giovedì si gioca contro il Pescara. Era importante vincere oggi per liberarci dal punto di vista mentale. E' normale che servano i punti per credere in qualcosa, portiamo a casa una vittoria meritata. Io alla salvezza ci credo, quella di oggi è una grande boccata d'ossigeno. Sarà un campionato difficile e lungo, poche squadre competeranno con noi ma possiamo arrivare bene alla sosta. Domenica scorsa sono stati straordinari con noi, c'erano 22.000 persone nonostante la sconfitta di Firenze. Conosco bene questa piazza e ci è dispiaciuto col Chievo non vincere. Ho spronato i ragazzi dicendo loro che bisognava essere uomini prima che professionisti per invertire la rotta, giovedì mi aspetto un Barbera come quello che conosco io per spingersi verso una salvezza che sarebbe straordinaria per noi".