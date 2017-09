Sorride solo a metà Bruno Tedino, allenatore del Palermo, dopo il pareggio del Barbera per 3-3 contro l'Empoli, una delle squadre del campionato cadetto accreditate per la subitanea risalita in Serie A, proprio assieme ai rosanero: soddisfacente il rendimento del reparto offensivo, ad eccezione di uno stranamente abulico Nestorovski, insufficiente invece la prestazione della difesa, troppo spesso infilata dagli avanti empolesi, Caputo e Donnarumma su tutti.



IL 10 VOLUTO DA TEDINO, CHE ESALTA IL BARBERA - Impressionante, finora, il rendimento del nuovo acquisto Igor Coronado, brasiliano ex Trapani: nato nel 1992, ha militato nei siciliani nelle ultime due stagioni, mettendo assieme settantuno presenze, 18 reti e 12 assist. Tedino lo ha fortemente voluto e Coronado sta rispettando le attese, mostrando di essere un calciatore che con la Serie B c'entra poco: oggi la prima rete con la nuova maglia rosanero, ma insieme al gol tante giocate funamboliche che hanno esaltato il pubblico della Favorita.



STORIA DA 'MILLE E UNA NOTTE' - Il brasiliano ha alle spalle una storia da "Mille e una notte": si trasferisce a 12 anni dal Brasile al Regno Unito e qui incomincia a giocare nel Milton Keynes Dons Football Club, in terza divisione britannica. Dopo un passaggio al Grasshoppers B in Svizzera e in due formazioni inglesi, il Banbury United e l'Aylesbury Utd, approda nella massima lega calcistica maltese giocando per il Floriana. Arrivato nell'estate 2015 in Sicilia, in molti a Trapani si sono chiesti cosa potesse dare questo ragazzo dal cognome esotico, in un campionato tosto e lungo come la Serie B. Arrivato in prova, Igor, che in due a annia Malta aveva segnato ben 35 gol in 66 presenze, facendo anche la bellezza di 12 assist, ha stupito tutti, disputando una grande stagione con gli amaranto, prima della sortunata retrocessione dell'anno scorso: un Carneade che ha imparato a farsi conoscere e amare, nella speranza di mettersi presto in mostra nel campionato che più gli compete, la Serie A, magari proprio con la maglia del Palermo.



@AleDigio89