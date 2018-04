Igor Coronado, centrocampista offensivo del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Abbiamo otto finali e dobbiamo guardare in avanti non al pareggio contro il Pescara dove loro hanno fatto una buona partita. E' mancata un po' di cattiveria, ma loro sono stati bravi a fare possesso palla e forse noi non ci aspettavamo una squadra che palleggiasse in questa maniera. Noi dobbiamo continuare a migliorare da qui in avanti cercando di crescere e non ripetere certi errori".



SUL SECONDO POSTO - "Siamo stati fortunati e non dobbiamo sbagliare di più cercando di vincere il più possibile per non dare chance di sorpasso alle altre. La classifica è corta, siamo tutte vicine e non si possono commettere passi falsi, non possiamo più sbagliare".