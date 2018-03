Igor Coronado, trequartista del Palermo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la tripletta contro il Carpi. "Sicuramente oggi è un giorno che mi porta bene, sono molto contento per la tripletta ma di più per la vittoria. Ci sono stati momenti non troppo belli, c'è da tanto da lavorare e ora dobbiamo guardare avanti per continuare a crescere. Il nostro è un gruppo preparato dall'inizio per la promozione diverso da quanto fatto a Trapani due anni fa, però ho imparato dagli errori commessi in quella stagione. A me piace giocare trequartista anche se faccio il mio meglio anche in nel nostro 3-5-2".