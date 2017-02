Palermo-Crotone 1-0



Marcatori: 27’ Nestorovski



Palermo (4-3-3): Posavec; Rispoli, Cionek, Andelkovic (88’ Sunjic), Pezzella; B. Henrique, Jajalo, Chochev; Embalo, Nestorovski (92’ Balogh), Trajkovski (73’ Silva). All. Diego Lopez.



Crotone (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Barberis, Crisetig, Stoian (84’ Simy); Nalini (70’ Capezzi), Trotta (59’ Kotnik), Falcinelli. All. Nicola.



Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze.



Ammoniti: 8’ Cionek (P), 55’ Rispoli (P), 62’ Crisetig (C), 71’ Barberis (C), 76’ Stoian (C)



Espulsi: 68’ Crisetig (C)