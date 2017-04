"A ad un soffio dai 34 anni, non mi sento al capolinea". Così dichiara Alessandro Diamanti al Corriere Dello Sport, parlando del suo futuro. Il trequartista del Palermo ha il contratto in scadenza nel 2018 ed il suo desiderio sarebbe quello di restare in rosanero anche il prossimo anno, anche in Serie B: "Ho una ferita aperta e un contratto che vorrei rispettare anche in B, con lo stesso entusiasmo dei primi giorni, per regalare momenti di felicità ai tifosi. Glielo devo. Non chiedo di diventare leader, ma di essere trattato con educazione, sudare come faccio ogni giorno, accettare se è il caso panchine e tribune, mantenere equilibri nello spogliatoio che è la cosa più importante".



" Non auguro a nessun collega di qualsiasi categoria il trattamento che mi hanno dedicato sia umanamente che professionalmente . Più arrabbiato o umiliato? Arrabbiato per non avere dato il massimo e umiliato perché non merito un trattamento del genere, perché non ho mai saltato un allenamento o mancato di rispetto. Palermo? Ne siamo innamorati, la prima è mia moglie; e i tre ragazzini hanno molti amici, parlano in siciliano, si sono ambientati".