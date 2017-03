Diego Lopez ed il suo Palermo affronteranno l'Udinese domani alle 18 in una delicatissima sfida in ottica salvezza: "La sensazione che ho è positiva, dobbiamo ripartire dal secondo tempo con la Roma. Ci sarà una battaglia da fare ogni settimana. Non bisogna guardare solo alla prestazione, adesso bisogna abbinare i punti. Il secondo tempo con la Roma è stato positivo. L'Udinese è una squadra possente, forte fisicamente. Ma sono convinto che dando il massimo possiamo fare punti".



L'allenatore dice la sua sull'ottima prestazione di Alessandro Diamanti: "Diamanti non ha bisogno di presentazioni. L'ho visto bene, ha una buona gamba. È un calciatore importante per noi. Ha trascinato un po' la squadra, è un calciatore che può darci tanto da qui alla fine". Due giocatori salteranno la partita contro i friulani: "Andelkovic sicuramente non ci sarà. Non è il caso di forzare il rientro di Rispoli". Mentre un altro si avvicina al rientro: "Balogh sta bene, la squalifica è terminata. È pronto per giocare".