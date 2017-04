Diego Lopez, allenatore del Palermo, è a forte rischio esonero e la trasferta di San Siro contro il Milan potrebbe non aiutare la sua situazione: "Il Milan è una squadra che sta facendo bene, gioca bene con un grande allenatore. Domani servirà una bella prestazione". Novità in formazione: "Getterò domani Diamanti subito nella mischia? Sì. Quello che ci manca è anche realizzare il gol del raddoppio. È mancato domenica, ma anche a Udine oppure contro il Torino". Sulla propria condizione: "Chi molla non lo porto, né in trasferta né in panchina. Ma non è questo il caso. Io non ho mai mollato. I fischi sono stati giusti, i tifosi ci hanno accompagnato sempre. Dobbiamo reagire noi. Questa è una maglia importante". Sui singoli: "Nestorovski per noi è importante, sta creando molto. Sallai? È un calciatore giovane, ha fatto dei progressi".