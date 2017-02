Il Palermo ospita il Crotone per una sfida che sa di ultima possibilità per provare ad agganciare il treno salvezza. I rosanero in questo mercato hanno ceduto due giocatori importanti come Hiljemark e Quaison, rimpiazzandoli con il solo Silva, ma l'allenatore del Palermo, Diego Lopez, ha spiegato così questa scelta: "Non mi aspettavo qualcosa in più, quando ho accettato ho detto che credo in questa squadra. Penso che la società ha deciso che non trovando giocatori migliori di quelli che abbiamo in rosa, era meglio non portare nessuno ed io sono d’accordo. Si va avanti su questa squadra. Ripeto, quando ho accettato di venire qui, sapevo chi c’era in squadra. Ci sono ragazzi con potenzialità. A Bologna ho fatto crescere ragazzi e ho giocato molte volte con loro".