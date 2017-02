Mattina speciale per Carlos Embalo. Il guineense del Palermo ha incontrato alcuni ragazzi della onlus Asante, una libera associazione senza scopi di lucro che opera su tutto il territorio siciliano in ambito di accoglienza di minori stranieri non accompagnati: "Sono emozionato, stare insieme a loro mi fa ricordare da dove vengo. E' una cosa magnifica, sono molto felice. Mi ricordo quando stavo con la mia famiglia, i miei amici d'infanzia che non vedo da tanti anni. Vedere il sorriso di questi ragazzi mi fa riflettere tanto: noi africani siamo così, sorridiamo nonostante i problemi della vita quotidiana".



"Sono contento, stiamo imboccando la strada giusta. Manca ancora tanto: il campionato è lungo. L'Atalanta è un avversario difficile? E' una squadra ostica, non sarà facile batterli. Dobbiamo solo stare attenti mentalmente. Il gol? Sono un attaccante e devo pensare anche questo, spero di tornare a farli, ma è anche bello fare assist. Lopez è un grande allenatore che dà fiducia ai suoi calciatori, mi ha colpito sotto diversi punti di vista. Ha ridato autostima al gruppo".