Il derby è alle porte e si preannuncia esaltante. La sfida tra Juventus e Torino vede di fronte Paulo Dybala e Andrea Belotti, due grandi ex del Palermo, come ricorda Beppe Iachini, allora allenatore rosanero, in un'intervista a Tuttosport: "Avevano diciannove anni, tanta qualità e voglia di imparare. Rilevai la squadra a settembre, ma un paio di allenamenti furono sufficienti per capire che strada avrebbero fatto quei due". Sulla Joya, poi: "In tanti vedevano Paulo da esterno o trequartista, ma io l’ho sempre visto attaccante: in B, il primo anno, giocava dietro la punta come nella Juve, in A lo impiegai da centravanti. Lui veniva da una retrocessione: aveva solo bisogno di sentire fiducia". Sul Gallo, invece: "Non possedeva la stessa tecnica di Paulo, ma aveva più forza e capacità di fare gol: da rapinatore d’area, gli bastava toccare qualche pallone per segnare, era al momento giusto nel posto giusto". Infine, un pronostico: "La Juve è, da anni, la migliore in Italia ed è inevitabile che parta favorita. Il Toro, però, è migliorato tanto e, soprattutto… ha tenuto Belotti, un colpaccio!".