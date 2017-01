Prima del match con l'Inter, Nicola Salerno, nuovo direttore sportivo del Palermo, parla ai microfoni di Premium: "Crediamo nella salvezza, abbiamo un inizio un po' difficile contro una grande squadra ma non vogliamo mollare, anzi siamo convinti di farcela e lotteremo fino all'ultimo respiro. Con Corini a prescindere dal risultato? Sta lavorando bene, speriamo di trovare continuità nei risultati. Stiamo seguendo alcune piste, chiaramente la squadra va rinforzata anche per togliere un po' di negatività che si è creata e dare sicurezza al gruppo. Qualcosa faremo. Far bene oggi con l'Inter potrebbe darci una spinta notevole, vorrebbe dire interrompere la striscia negativa e iniziare a salire. L'Inter è una grande squadra con giocatori splendidi che possono risolvere la gara da un momento all'altro, però non la diamo vinta a nessuno".