Il direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, traccia un bilancio del mercato: alla vigilia della sfida che vedrà i rosanero impegnati contro il Foggia, ha analizzato quanto fatto nella finestra di gennaio: "Szyminski ha dimostrato di essere all'altezza, Dawidowicz ha fatto anche lui molto bene fino ad ora. C'è Rajkovic, c'è Ingegneri. Per questo abbiamo optato per la soluzione interna in difesa. Abbiamo colmato sul mercato le lacune che potevamo avere acquistando Fiore in difesa e Moreo in avanti. Fiore ha un bel piede, magari è più difensivo di Aleesami ma può giocare nel ruolo. Il campionato sarà complicato ed equilibrato fino alla fine, dopo il mercato non vedo uno stravolgimento dei valori: gli equilibri sono rimasti sempre gli stessi. Promozione? Non è corsa a tre, ci sono squadre come Parma, Bari, Cittadella: non dimentichiamo che mancano diciotto giornate alla fine. Ci sono dei caratteri di riservatezza ma sono arrivate delle proposte sia per Nestorovski sia per Rispoli. Sono rimasti e questa è una medaglia che la Società, e ringraziamo il patron Zamparini per questo, può attaccarsi al petto. Avevo già detto a La Gumina che sarebbe rimasto con noi a gennaio, spetta a lui con gli allenamenti dimostrare il suo valore come tra l'altro sta facendo. Abbiamo cercato in tutti i modi ad avere l'ausilio del pubblico ed in parte forse ci siamo riusciti. I segnali positivi di questi giorni testimoniano l'amore della tifoseria nei confronti della maglia".