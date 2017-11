Fabio Lupo, direttore sportivo del Palermo, parla a Pescarasport24.it in vista della sfida con il Pescara, interessato proprio a un giocatore rosanero, Embalo: "Mercato? In estate anche noi eravamo interessati a Ganz, ma aveva già l'accordo col Pescara quando ci siamo mossi. Gli abruzzesi erano invece interessati a Embalo, ma è un giocatore su cui puntiamo e per questo non c'è stato nulla ed escludo possa esserci in futuro".