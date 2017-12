Fabio Lupo, direttore sportivo del Palermo, parla a il Corriere di Mezzogiorno: "Quanto sono stato vicino al Bari? Molto. Il rapporto di stima con Sean Sogliano è grande. Avrei accettato un ruolo diverso dal mio, e non proprio di prima fila, solo per Bari. Nella settimana in cui avremmo dovuto limare i dettagli è arrivata però la proposta di Zamparini. Era difficile dire di no. Sogliano mi ha liberato dal vincolo morale, che per me era forte. E sono arrivato a Palermo"